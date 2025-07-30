Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского по НАБУ и САП
Правоохранительный комитет парламента поддержал президентский законопроект №13533. Документ возвращает полномочия НАБУ и САП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка в Telegram.
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №13533 за основу и в целом, без каких-либо изменений по тексту.
Решение приняли единогласно, все 19 членов комитета поддержали документ.
Как отметил Железняк, завтра, 31 июля, Рада проголосует за законопроект сразу в двух чтениях. По словам парламентария, голосов будет достаточно для принятия решения.
Ограничение полномочий НАБУ и САП
Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада приняла законопроект №12414, ограничивающий независимость НАБУ и САП. Их полномочия частично передали генеральному прокурору Украины.
Президент Владимир Зеленский оперативно подписал законопроект №12414.
Это решение вызвало волну общественной критики. В Киеве и других украинских городах тысячи людей вышли на протесты.
Несколькими днями позже Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №13533 с нормами о независимости НАБУ и САП. Народные депутаты подали шесть альтернатив законопроекту Зеленского.
Согласно тексту президентского законопроекта, подчинение САП генеральному прокурору отменяется. Среди других положений - ограничение влияния генпрокурора на НАБУ, институциональная независимость САП, упрощение процедуры назначения прокуроров.