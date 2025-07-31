Рада вперше запустила онлайн з початку великої війни: трансляція почалася із сутички

Трансляцію засідання Верховної Ради України вперше запустили з початку повномасштабного вторгнення Росії. В кадр потрапила сутичка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Ради.

Так, сутичка сталася перед початком розгляду проекту закону президента №13533 про повернення повноважень НАБУ та САП.

За словами нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, сутичка нібито сталася між двома народними обранцями від "Слуги народу" - Владленом Неклюдовим та Геннадієм Касаєм.

Втім, конфлікт тривав недовго. Голова ВРУ Руслан Стефанчук звернувся до всіх нардепів із закликом зайняти свої місця, аби перейти до роботи.

Закон про НАБУ та САП

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт, який відновлює незалежність НАБУ та САП. Це відбувається після скандального голосування 22 липня за проект №12414, який навпаки обмежив роботу антикорупційних органів та підпорядкував їх генпрокурору.

Таким чином, якщо ухвалять новий президентський законопроект, документ майже поверне все, як було. Однак він передбачає, зокрема, проходження поліграфа працівниками НАБУ, які мають доступ до державної таємниці.

Зазначимо, що зараз неподалік Верховної Ради десятки людей зібралися на акцію протесту, які вимагають прийняття проект №13533 про повернення повноважень НАБУ та САП.

Вони скандують різні гасла, серед яких: "Незалежність для НАБУ і САП", "Слава Україні", "Депутати, на роботу".