Рада звільнила Разумкова, а Харків вводить "помаранчеву" зону: новини за 7 жовтня

Дмитра Разумкова відправили у відставку з поста голови Ради, Харків вводить "помаранчеву" зону з 10 жовтня, оголошено лауреата Нобелівської премії 2021 з літератури. Детальніше про те, що сталося в четвер, 7 жовтня - в матеріалі РБК-Україна.

Разумкова відправили у відставку з посади голови Ради

Голову Верховної ради України Дмитра Разумков відправили у відставку, рішення підтримали 284 нардепи.

Про те, як Верховна рада звільняла Разумкова, яке політичне майбутнє він собі планує і як парламент буде працювати при новому спікері – у репортажі РБК-Україна з парламенту.

В Україні стрімко зростає кількість COVID-випадків: за добу захворіли більше 16 тисяч людей

В Україні повідомили про 16 362 нових випадки коронавірусу. За добу найбільше заражень в Одеській та Дніпропетровській областях.

В цілому за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.

Харків вводить "помаранчеву" зону з 10 жовтня: що і як буде працювати

З 10 жовтня Харків переходить в "помаранчеву" карантинну зону. 18 жовтня рівень епідемічної небезпеки переглянуть знову.

"Ми рекомендуємо відкласти всі масові заходи. Створити безперебійну вакцинацію і головне - тестування населення. Додатково буде посилення заходів після отримання нами протоколів державної КТЕБ", - заявив заступник Харківського міського голови Андрій Руденко. Також названі обмеження, які діятимуть в "помаранчевій" зоні.

Російські спецслужби намагалися зірвати евакуацію українців з Афганістану, - розвідка

Спецслужби РФ намагалися завадити евакуації громадян України з Афганістану. Крім того, до зриву було залучено деякі російські ЗМІ.

За словами одного із учасників операції з порятунку наших співгромадян з Афганістану, співробітника воєнної розвідки України, російські медія за наказом спецслужб провели спеціальну інформаційну операцію. Зокрема, вони повідомляли про те, що евакуації українців не буде та що держава покинула своїх громадян напризволяще.

Оголошено лауреата Нобелівської премії 2021 з літератури

Стало відомо ім'я лауреата Нобелівської премії 2021 року в галузі літератури. Його оголосила шведська академія.

Нобелівську премію отримав письменник Абдулразак Гурна за його безкомпромісне і жалісливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців в прірви між культурами і континентами". https://news.rbc.ua/ukr/world/obyavlen-laureat-nobelevskoy-premii-2021-1633594883.html

"Годі роздавати їм": під Одесою депутат обурився виділенням землі АТОшникам (відео)

В Одеській області депутат міськради Володимир Колесник обурився тим, що ветеранам АТО виділяє землю, а йому ні.

Депутат міськради Володимир Колесник під час засідання заявив: "Ну чим той АТОшник кращий за мене? Він що, більше зробив для України чи для міста? Кажуть, 24 людини видали землю. Досить! Потім наступний список, знову". Зазначимо, що на засіданні, що потрапило на відео, йшлося про виділення АТОвцю двох гектарів землі.

В Україну через зсув антициклону Lioba на зміну заморозкам приходять морози

Погода в Україні в п'ятницю, 8 жовтня, залишиться без опадів, але похолодає, і в країні очікуються перші "мінуса". Похолодання викликане зміщенням висотного антициклону з назвою Lioba та заходом більш прохолодних повітряних мас.

Також оголошено штормове попередження на п’ятницю. У південно-східній частині пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).