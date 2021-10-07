В Україні оголошено штормове попередження на завтра
Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)
В Україні оголошено штормове попередження на завтра. Але погода погіршиться не у всіх областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Завтра у південно-східній частині пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Зазначимо, сьогодні також сильний вітур у західних та південно-східних областях.
Нагадаємо, сьогодні, 7 жовтня вранці на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували мороз.
Раніше повідомлялось, що антициклон в Україні затримається, але штормові пориви вітру накриють півкраїни.