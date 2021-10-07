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В Україні оголошено штормове попередження на завтра

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 13:15
В Україні оголошено штормове попередження на завтра Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження на завтра. Але погода погіршиться не у всіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Завтра у південно-східній частині пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, сьогодні також сильний вітур у західних та південно-східних областях.

Нагадаємо, сьогодні, 7 жовтня вранці на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували мороз.

Раніше повідомлялось, що антициклон в Україні затримається, але штормові пориви вітру накриють півкраїни.

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