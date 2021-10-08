Рада уволила Разумкова, а Харьков вводит "оранжевую" зону: новости за 7 октября

Дмитрия Разумкова отправили в отставку с поста главы Рады, Харьков вводит "оранжевую" зону с 10 октября, объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе. Подробнее о том, что произошло в четверг, 7 октября - в материале РБК-Украина.

Разумкова отправили в отставку с поста главы Рады

Главу Верховной рады Украины Дмитрия Разумков отправили в отставку, решение поддержали 284 нардепа. Он был спикером парламента с 2019 года.

О том, как Верховная рада увольняла Разумкова, какое политическое будущее он себе планирует и как парламент будет работать при новом спикере – в репортаже РБК-Украина из парламента.

В Украине стремительно растет число COVID-случаев: за сутки заболели более 16 тысяч человек

В Украине сообщили о 16 362 новых случаях коронавируса. За сутки больше всего заражений в Одесской и Днепропетровской областях.

В целом за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.

Харьков вводит "оранжевую" зону с 10 октября: что и как будет работать

С 10 октября Харьков переходит в "оранжевую" карантинную зону. 18 октября уровень эпидемической опасности пересмотрят снова.

"Мы рекомендуем отложить все массовые мероприятия. Создать бесперебойную вакцинацию и главное – тестирование населения. Дополнительно будет усиление мер после получения нами протоколов государственной КТЭБ", - заявил заместитель Харьковского городского головы Андрей Руденко. Также указано, какие ограничения будут действовать в "оранжевой" зоне.

Российские спецслужбы пытались сорвать эвакуацию украинцев из Афганистана, - разведка

Спецслужбы РФ пытались помешать эвакуации граждан Украины из Афганистана. Кроме того, к срыву были привлечены некоторые российские СМИ.

По словам одного из участников операции по спасению наших сограждан из Афганистана, сотрудника военной разведки Украины, российские медиа по приказу спецслужб провели специальную информационную операцию. В частности, они сообщали о том, что эвакуации украинцев не будет и что государство покинуло своих граждан на произвол судьбы.

Объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе

Стало известно имя лауреата Нобелевской премии 2021 года в области литературы. Его объявила Шведская академия.

Нобелевскую премию получил писатель Абдулразак Гурна за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

"Хватит раздавать": под Одессой депутат возмутился выделением земли АТОшникам (видео)

В Одесской области депутат горсовета Владимир Колесник возмутился тем, что ветеранам АТО выделяет землю, а ему нет.

Депутат горсовета Владимир Колесник во время заседания заявил: "Ну чем тот АТОшник лучше меня? Он что, больше сделал для Украины или для города? Говорят, 24 человека выдали землю. Достаточно! Потом следующий список, опять". Отметим, что на заседании, попавшем на видео, речь шла о выделении АТОшнику двух гектаров земли.

В Украину из-за смещения антициклона Lioba на смену заморозкам приходят морозы

Погода в Украине в пятницу, 8 октября, останется без осадков, но похолодает, и в стране ожидаются первые "минуса". Похолодание вызвано смещением высотного антициклона с названием Lioba и заходом более прохладных воздушных масс.

Также объявлено штормовое предупреждение на пятницу. В юго-восточной части порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).