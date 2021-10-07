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Російські спецслужби намагалися зірвати евакуацію українців з Афганістану, - розвідка

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Афганістан, Четвер 07 жовтня 2021 13:41
Російські спецслужби намагалися зірвати евакуацію українців з Афганістану, - розвідка Фото: Російські спецслужби намагалися зірвати евакуацію українців з Афганістану (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Спецслужби РФ намагалися завадити евакуації громадян України з Афганістану. Крім того, до зриву було залучено деякі російські ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За словами одного із учасників операції з порятунку наших співгромадян з Афганістану, співробітника воєнної розвідки України, російські медія за наказом спецслужб провели спеціальну інформаційну операцію.

Зокрема, вони повідомляли про те, що евакуації українців не буде та що держава покинула своїх громадян напризволяще.

"Нашим громадянам, яких ми забирали, неодноразово надходили пропозиції виїхати до Росії в обмін на заяви, що Україна покинула їх на вірну загибель. Проте незабаром відео героїчної та високопрофесійної роботи наших розвідників транслювалося в ефірі провідних світових телеканалів та підтвердило фейковість російської пропаганди", - розповів розвідник.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що наразі ще є люди, які хочуть евакуюватися з Афганістану, українська розвідка готує для них черговий евакуаційний рейс.

Додамо, крайній рейс з евакуацією з Афганістану було здійснено 23 вересня, на борту перебували кілька десятків громадян України, а також іноземці.

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