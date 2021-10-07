Російські спецслужби намагалися зірвати евакуацію українців з Афганістану, - розвідка

Спецслужби РФ намагалися завадити евакуації громадян України з Афганістану. Крім того, до зриву було залучено деякі російські ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За словами одного із учасників операції з порятунку наших співгромадян з Афганістану, співробітника воєнної розвідки України, російські медія за наказом спецслужб провели спеціальну інформаційну операцію.

Зокрема, вони повідомляли про те, що евакуації українців не буде та що держава покинула своїх громадян напризволяще.

"Нашим громадянам, яких ми забирали, неодноразово надходили пропозиції виїхати до Росії в обмін на заяви, що Україна покинула їх на вірну загибель. Проте незабаром відео героїчної та високопрофесійної роботи наших розвідників транслювалося в ефірі провідних світових телеканалів та підтвердило фейковість російської пропаганди", - розповів розвідник.