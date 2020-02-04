Рада звільнила Бабак з посади міністра розвитку громад та територій

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №2767 "Про звільнення Бабак А.В. з посади міністра розвитку громад та територій України", передає кореспондент РБК-Україна.

Проект підтримали 266 нардепів.

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна рада України постановляє: звільнити Бабак Альону Валеріївну з посади міністра розвитку громад та територій України", - сказано у документі.

Як анонсувало РБК-Україна, Верховна рада 4 лютого розгляне для попереднього схвалення зміни до Конституції щодо зменшення складу парламенту, а також звільнення з посади міністра розвитку громад і територій України Олену Бабак.

Нагадаємо, комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді розглянути питання про звільнення Олени Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України та підтримати її відставку. Причиною звільнення Бабак є особисте бажання.

Додамо також, Бабак працювала в уряді Олексія Гончарука з кінця серпня 2019 року, коли був сформований новий Кабінет міністрів за результатами перемоги партії "Слуга народу" на позачергових виборах. Крім того, Бабак була нардепом 8 скликання від "Самопомочі".