Комітет Ради підтримав відставку Бабак

Фото: Альона Бабак (РБК-Україна)

Комітет підтримав звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України

Парламентський Комітет з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді розглянути питання про звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України та підтримати її відставку. Про це заявив голова комітету з питань організації державної влади Андрій Клочко, передає кореспондент РБК-Україна.

Причиною звільнення Бабак є особисте бажання.

"Рекомендувати Верховній раді проект постанови про звільнення Бабак з посади міністра прийняти в цілому",- заявив Клочко.

Комітет доручив народним депутатам, членам комітету розробити та внести на розгляд Верховної ради України проект постанови про звільнення Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України.

Нагадаємо, Бабак працює в уряді Олексія Гончарука з кінця серпня 2019 року, коли був сформований новий Кабінет міністрів за результатами перемоги партії "Слуга народу" на позачергових виборах, представники якої склали так звану монобольшість. Бабак була нардепом 8 скликання від "Самопомічі".

Також додамо, що сьогодні Гончарук написав заяву про відставку, яку вже передали президенту Володимиру Зеленському.