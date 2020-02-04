Рада уволила Бабак с должности министра развития общин и территорий

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2767 "Об увольнении Бабак А.В. с должности министра развития общин и территорий Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

Проект поддержали 266 нардепов.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: уволить Бабак Алену Валерьевна с должности министра развития общин и территорий Украины", - сказано в документе.

Как анонсировало РБК-Украина, Верховная рада 4 февраля рассмотрит для предварительного одобрения изменения в Конституцию относительно уменьшения состава парламента, а также увольнение с должности министра развития общин и территорий Украины Алену Бабак.

Напомним, комитет ВР по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде рассмотреть вопрос об увольнении Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины и поддержать ее отставку. Причиной увольнения Бабак является личное желание.

Добавим также, Бабак работала в правительстве Алексея Гончарука с конца августа 2019 года, когда был сформирован новый Кабинет министров по результатам победы партии "Слуга народа" на внеочередных выборах. Кроме того, Бабак была нардепом 8 созыва от "Самопомочи".