В Україні збільшать територію трьох міст

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

"Кабмін погодив збільшення території трьох міст. Згідно з документами, територія Миргорода збільшується на 1398,91 га; міста Соснівка Львівської області - на 102,5924 га; а міста Іллінців - на 2326,0000 га", - зазначив парламентар.

В інтерв'ю РБК-Україна міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов зазначав, що нове районування України в рамках реформи децентралізації можуть переглянути. Не виключалося, що це буде зроблено у 2021 році.

Нагадаємо, нове районування оскаржують у Конституційному суді України.

Влітку минулого року Верховна рада схвалила за основу і в цілому постанову Кабінету міністрів про нове районування. Очікується, що існуючі 490 районів ліквідують, замість них створять 136 районів.