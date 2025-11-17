МВФ предлагает Украине новую программу на 8 млрд долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу бюджетного комитета Верховной Рады Роксолану Пидласу в Facebook .

Как отметила Пидласа, во время официальных переговоров по новой программе были обсуждены детали украинского бюджета-2026 с руководителем миссии МВФ Гэвином Греем и его коллегами.

"Общий объем программы, которую МВФ предлагает Украине, - около 8 млрд долларов на 4 года. Это меньше, чем мы ожидали и чем нам нужно, но программа с МВФ - ключ к получению финансирования от других партнеров, в том числе и репарационного кредита", - добавила она.

Она уточнила, что решение МВФ насчет запуска программы ожидается в январе. Тогда же должна быть первая выплата.

При этом предварительным действием, которое необходимо выполнить для старта программы, является принятие бюджета на 2026 год в рамках согласованного с фондом дефицита.

"Относительно структурных маяков - МВФ больше всего заинтересован в увеличении доходов государственного бюджета, в частности путем закрытия схем ухода от уплаты налогов", - рассказала Пидласа.