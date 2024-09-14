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Кабмин предложил заморозить минимальную зарплату и социальные выплаты в 2025 году

Украина, Суббота 14 сентября 2024 15:23
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Кабмин предложил заморозить минимальную зарплату и социальные выплаты в 2025 году Фото: Минимальная зарплата и прожиточный минимум будут заморожены в 2025 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров в проекте бюджета на 2025 год предлагает отказаться от повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума. От этих показателей зависят размеры социальных выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №12000.

Минимальная зарплата

В 2025 году минимальная зарплата не изменится.

Документом предлагается установить с 1 января 2025 года минимальную заработную плату:

  • в месячном размере – 8000 гривен;
  • в почасовом размере – 48 гривен

"Указанный размер минимальной заработной платы обеспечивает достигнутый уровень этой гарантии с учетом значительного ее повышения в 2024 году (повышение составило 16 процентов по сравнению с 2023 годом)", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Прожиточный минимум

Базовым государственным социальным стандартом есть прожиточный минимум, установленный законом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования.

В 2025 году этот показатель менять не планируется.

Проектом предлагается установить с 1 января 2025 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

  • детей в возрасте до 6 лет – 2563 гривны;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3196 гривен;
  • трудоспособных лиц – 3028 гривен;
  • трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи, – 2102 гривны;
  • трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 гривны;
  • трудоспособных лиц, применяемого для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, – 2102 гривны;
  • лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), – 2361 гривна;
  • лиц, лишившихся трудоспособности, применяемого для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения, в том числе по решениям суда, - 1600 гривен.

Напомним, минимальная зарплата в Украине выросла с 1 апреля 2024 года до 8000 гривен. Прожиточный минимум был повышен с 1 января.

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы предложил отказаться от повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

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