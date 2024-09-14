Зарплаты украинцев будут стремительно расти: в правительстве назвали причину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2025 год (проект №12000 ).

Как отмечается в документе, рост частного потребления, ставший весомым фактором формирования ВВП со второго квартала 2023 года, поддерживается повышением заработных плат, в том числе из-за усиления конкуренции на рынке труда, вызванного дефицитом квалифицированных кадров вследствие миграционных процессов.

Так, среднемесячная заработная плата за I квартал 2024 года выросла по сравнению с I кварталом 2023 года на 22,5% год к году и составила 18 903 гривен, за II квартал 2024 года выросла по сравнению с ІІ кварталом 2023 года на 22,1% год до года и составила 20 964 гривен.

Ожидается, что средняя зарплата в 2024 году составит 20581 гривен (в 2023 году - 17 442 гривен).

Правительство прогнозирует рост среднемесячной заработной платы в 2025 году как в номинальном выражении на 18,5% до 24 389 гривен, так и в реальном - на 8,1% к предыдущему году.

"Такое повышение зарплат обусловлено стремлением отечественных предприятий удерживать и привлекать новый высококвалифицированный персонал на фоне нехватки трудовых ресурсов", - пояснили в Кабмине.

По прогнозу правительства, постепенная адаптация производителей к новым условиям деятельности, повышению экономической активности и увеличению рабочих мест, в том числе за счет большего привлечения женщин, станет дополнительным фактором возобновления потребительского спроса и будет способствовать постепенному уменьшению уровня безработицы в 2025 году до 17,7%.