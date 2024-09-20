Верховная Рада начала рассмотрение проекта бюджета-2025: как будет идти процесс

Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению проекта государственного бюджета на 2025 год. Это первый этап длительного процесса, который должен закончиться через два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента, которую вел народный депутат Алексей Гончаренко в YouTube .

Перед этим правительство представило проект №12000 в сессионном зале. Докладчиком был министр финансов Сергей Марченко.

Постановление об отклонении проекта не набрало необходимых голосов. Таким образом, Рада приняла проект госбюджета-2024 к сведению.

Как заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, проект бюджета принят к сведению "для дальнейшей работы".

Бюджетный процесс

Кабмин должен предоставить проект госбюджета на следующий год до 15 сентября. Согласно процедуре, после регистрации его должны подать на заседании Рады. Если документ принят к рассмотрению, начинается подготовка к первому чтению.

У депутатов будет 10 дней, чтобы подать свои предложения в бюджет до 1 октября. После выводов профильного комитета до 20 октября должно состояться первое чтение.

Одобренные бюджетные выводы должны учитываться Кабмином при подготовке ко второму чтению. Разбирательство во втором чтении завершается не позднее 20 ноября года.

При втором чтении утверждаются общий объем дефицита, максимальный госдолг, общие суммы доходов и расходов, размер минимальной зарплаты, прожиточный минимум и ряд других показателей. Другие статьи проекта, которые не приняты во втором чтении, переносятся на третье.

В целом закон о государственном бюджете в следующем должен быть принят до 1 декабря.

Проект бюджета

Кабинет министров продал проект бюджета на 2025 год до 15 сентября, как это предусмотрено Бюджетным кодексом.

Согласно документу, доходы бюджета составят 2 трлн 336 млрд гривен. Расходы – 3 трлн 938 млрд грн, дефицит 1 трлн 640,6 млрд гривен, который будет покрываться в основном за счет международной помощи.

Главным приоритетом является сектор обороны и безопасности – 1 трлн 223 млрд гривен. Это составляет 26,3% ВВП. Расходы на оборону будут выше, чем в 2024 году (2,177 млрд гривен).

В то же время, предусмотрено сокращение социальных расходов на 50 млрд гривен до 419 млрд гривен. Правительство планирует заморозить минимальную зарплату и прожиточный минимум.