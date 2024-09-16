Повышение военного сбора заложили в бюджет-2025

Кабинет министров Украины заложил в проект государственного бюджета на 2025 год доходы от повышения ставки военного сбора. Также этот сбор будут платить физические лица – предприниматели (ФЛП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2025 год (проект № 12000 ).

Как отмечается в приложении к проекту бюджета, на 2025 год учтен дополнительный ресурс, предусмотренный проектом изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения (№ 11416-д) в объеме 122,4 млрд гривен.

В частности, повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% даст 107,7 млрд гривен; установление военного сбора для налогоплательщиков, находящихся на упрощенной системе налогообложения, а именно, для физических лиц-предпринимателей I, II, III и IV групп – 13,7 млрд гривен, юридических лиц III группы – 929 млн гривен.

В целом прогнозные показатели на 2025 год объема поступлений налога и сбора на доходы физических лиц составляют:

млн грн

Вид бюджета/Период 2025 год Государственный бюджет: 458 319,4 общий фонд 354 144,0 специальный фонд 104 175,4 Местные бюджеты 268 731,8 Сводный бюджет 727 051,2

Налоговый законопроект

Напомним, Верховная Рада 3 сентября провалила голосование за проект об увеличении налогов (№11416-д). Этот законопроект направили на повторное первое чтение и намерены принять в ближайшее время.

Планируется введение военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% минимальной зарплаты – то есть 800 гривен в месяц.

Также документом предусмотрено установление военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога ІІІ группы (как ФЛП, так и юридических лиц).

Кроме того, вводится месячная отчетность по зарплатам. Это необходимо для экономического бронирования, которое может быть введено уже в этом году.