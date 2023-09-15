Правительство планирует значительно повысить акцизы на сигареты и сохранить на топливо

Кабинет министров планирует в 2024 году существенно увеличить ставки акциза на сигареты. Акциз на алкоголь, пиво и топливо останется без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной рады Ярослава Железняка , обнародовавшего проект бюджета.

Проект бюджета предлагает увеличить специфическую ставку акциза на сигареты с фильтром и без фильтра в 2024 году на 20% - с 1 567,64 грн до 1 881,17 грн за 1000 штук.

Кроме того, минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет также на 20% - с 2 097,12 грн до 2 516,54 грн за 1000 шт.

В то же время, правительство планирует сохранить ставку акциза на ликероводочные изделия на уровне 133,31 грн за 1 л 100% спирта, на пиво - на уровне 59,82 грн 59,82 за 1 л 100% спирта.

Кроме того, правительство сохранит акциз на бензин на уровне 213,5 евро 1000 литров, на дизельное топливо 139,5 евро, на сжиженный газ - 52 евро.