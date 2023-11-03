Кабмин улучшил прогноз по курсу доллара в проекте бюджета-2024

Кабинет министров подал в Верховную раду проект государственного бюджета на 2024 год к второму чтению. Правительство уточнило прогноз, в частности, по курсу гривны к доллару, инфляции и валовому внутреннему продукту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №10000 .

В прогнозе на 2024 год был скорректирован в сторону уменьшения показатель потребительской инфляции - с 10,8% до 9,7% (в расчете декабрь к декабрю).

"Уточнение произошло на фоне изменения предположений относительно курса гривны - в среднем за год 40,7 гривен за доллар ко второму чтению по сравнению с 41,4 гривен за доллар в предыдущем прогнозе", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В конце 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 гривен за доллар (предыдущий прогноз - 44,2).

Правительство также ожидает менее значительную девальвацию гривны в 2023 году - 38,6 гривен за доллар по сравнению с 40,2 гривен за доллар на первое чтение.

Инфляция и рост ВВП

Также было уточнено ожидание роста потребительских цен в текущем году в сторону уменьшения - с 14,7% в предыдущем прогнозе до 7,1% в новом прогнозе.

Кабмин также ожидает более быстрое восстановление реального ВВП в 2023 году - до 5% по сравнению с 2,8% в предыдущем прогнозе.

Прогноз роста реального ВВП на 2024 год был снижен до 4,6% во втором чтении по сравнению с 5,0% на первое чтение, в том числе с учетом изменения предположения продолжительности войны (в течение 2024 года), логистики (ограниченность полноценного пользования морскими портами) и миграционных процессов и т.д.

Прогнозы курса доллара

Напомним, финансовые аналитики, предприятия, банкиры и население ожидают курс доллара в течение следующих 12 месяцев на уровне 40 гривен за доллар или выше.

МВФ в октябре ожидал курс на уровне предыдущего правительственного прогноза 41,4 гривны за доллар.

Сейчас официальный курс доллара НБУ падает и составляет по состоянию на 3 ноября 36,26 гривен за доллар.