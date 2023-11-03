Как будут расти зарплаты украинцев: правительство улучшило прогноз

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению улучшил прогноз роста реальной зарплаты украинцев. Это произошло из-за снижения ожиданий инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №10000 .

По данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто составляла 14 847 гривен, а скорректированная на уровень инфляции сократились на 11,9%.

В 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1% (ранее ожидался рост на 5,2%).

В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5% (ранее ожидался рост на 6,0%).

"Учитывая меньшую ожидаемую потребительскую инфляцию, прогноз изменения реальной заработной платы повышен с "плюс" 5,2 процента до "плюс" 10,1 процента. Показатель ожидаемого уровня среднемесячной заработной платы на 2023 год в номинальном измерении был скорректирован в сторону увеличения до 18 гривен (на 409 грн больше по сравнению с первым чтением)", - говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Бюджет-2024

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду проект государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению. Правительство уточнило прогноз, в частности по курсу гривны к доллару, инфляции и ВВП.

В прогнозе на 2024 год был скорректирован в сторону уменьшения показатель потребительской инфляции – с 10,8% до 9,7% (в расчете декабрь к декабрю).

Также было уточнено ожидание роста потребительских цен в текущем году в сторону уменьшения - с 14,7% в предыдущем прогнозе до 7,1% в новом прогнозе.

Обновленный прогноз НБУ

Напомним, по прогнозу НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 17,7%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%.

В 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 15,8%, реальной – на 6,9%. В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,0%, реальная – на 6,2%.