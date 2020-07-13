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Стала відома причина відкликання проекту про призначення Уруського віце-прем'єром з ОПК

Київ, Понеділок 13 липня 2020 13:51
Стала відома причина відкликання проекту про призначення Уруського віце-прем'єром з ОПК
Фото: Олег Уруський (space.com.ua)
Автор: Анастасия Светлевская

Проект постанови відкликали через технічну помилку

Кабінет міністрів України через технічну помилку відкликав проект постанови про призначення Олега Уруського віце-прем'єром з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК). Проект буде знову внесено, кандидат залишається тим самим.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.

За словами співрозмовника агентства, в тексті постанови про призначення Уруського віце-прем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України виявили технічну помилку.

"Після виправлення помилки постанову знову буде подано Кабміном до парламента", - додав він.

Нагадаємо, минулого тижня уряд визначився з кандидатурою Уруського на посаду віце-прем'єра з ОПК і вніс відповідний проект до Верховної ради, сьогодні стало відомо, що проект було відкликано.

Уруський зараз є директором інжинірингової компанії "Прогрестех-Україна", раніше очолював Державне космічне агентство України.

Як зазначав секретар РНБО Олексій Данілов, запровадження нової посади віце-прем'єра з ОПК не є поверненням до радянського стилю управління даною сферою.

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