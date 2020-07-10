Названо головного кандидат на пост віце-прем'єра з ОПК

Фото: Олег Уруський (space.com.ua)

Ним може стати екс-голова Державного космічного агентства

У Раді назвали ймовірного претендента на посаду віце-прем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК). Ним може стати колишній голова Державного космічного агентства України Олег Уруський.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

За його словами, наступного тижня буде співбесіда з фракцією для ухвалення рішення.

Крім того, на сайті парламенту з'явилась постанова про призначення Уруського віце-прем'єр-міністром з питань оборонно-промислового комплексу. Постанову направлено на розгляд комітету.

Додамо, Олег Уруський займає посаду директора інжинірингової компанії "Прогрестех-Україна". До цього він був головою Державного космічного агентства України.

У 1996-2000 роках керував управлінням в апараті РНБО. У 2000-2003 роках обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу України.

У 2003-2005 роках очолював департамент у секретаріаті Кабінету Міністрів. У 2005 році був першим заступником міністра промислової політики.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що Кабмін представить кандидата на посаду міністра промисловості.

Зазначимо, відбір претендентів на цю посаду тривав місяць - про початок повідомили 11 червня 2020 року.

Секретар РНБО Олексій Данилов підкреслював, що новий віце-прем'єр буде відповідати за реформу ОПК, а введення такої посади не означає повернення до радянських принципів управління галуззю.