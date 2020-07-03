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Рада звільнила голову АМКУ Терентьєва

Новини » Політика     03.07.2020 - 16:40
Рада звільнила голову АМКУ Терентьєва
Фото: Юрій Терентьєв (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи схвалили відповідний проект постанови

Український парламент звільнив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва. Парламентарії схвалили відповідний проект постанови.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За постанову проголосувала мінімально необхідна кількість нардепів - 226.

"Звільнити Терентьєва Юрія Олександровича з посади голови Антимонопольного комітету України за власним бажанням у зв'язку з поданою ним заявою", - сказано в тексті постанови.

Варто відзначити, в четвер, 2 липня, сам глава АМКУ просив про відкликання своєї попередньої заяви. Відповідний лист він направив голові ВР Дмитру Разумкову.

Однак сьогодні нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Терентьєв анулював свою заяву про відкликання.

Нагадаємо, вчора комітет парламенту з питань економічного розвитку рекомендував ВР звільнити голову Антимонопольного комітету.

Як писало РБК-Україна, Рада відправила у відставку главу Національного банку України Якова Смолія: нардепи підтримали проект постанови, яку вніс до ВР президент Володимир Зеленський.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Антимонопольний комітет УкраїнизвільненняЮрий ТерентьевВерховна Рада
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