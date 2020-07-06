ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стало відомо, хто очолив Антимонопольний комітет замість Терентьєва

Новини » Політика     06.07.2020 - 18:35
Стало відомо, хто очолив Антимонопольний комітет замість Терентьєва
Фото: Ольга Піщанська (amcu.gov.ua)

Керувати відомством буде перша заступниця голови АМКУ

Антимонопольний комітет України назвав нового керівника замість звільненого Юрія Терентьєва. Виконувати обов'язки керівника АМКУ буде перша заступниця Терентьєва.

Про це йдеться у заяві АМКУ.

Від сьогодні виконувати обов'язки глави Антимонопольного комітету буде державна уповноважена Ольга Піщанська.

До призначення на посаду першого заступника голови АМКУ Піщанська працювала начальником відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів ТОВ "Метінвест", директором ТОВ "Закупівельні рішення" та комерційним директором ТОВ "СТЕМ Інжиніринг".

Крім того, з 2004 по 2015 рік працювала на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у різних структурних підрозділах.

Нагадаємо, Терентьєв був звільнений з посади глави АМКУ на засіданні парламенту 3 липня. Його звільнення підтримала мінімально необхідна кількість депутатів - 226. Голосування відбулося попри те, що Терентьєв просив відкликати заяву про свою відставку.

Звільнення Терентьєва також підтримали й в економічному комітеті Верховної Ради.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Антимонопольний комітет Українизвільнення
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся