Стало відомо, хто очолив Антимонопольний комітет замість Терентьєва

Фото: Ольга Піщанська (amcu.gov.ua)

Керувати відомством буде перша заступниця голови АМКУ

Антимонопольний комітет України назвав нового керівника замість звільненого Юрія Терентьєва. Виконувати обов'язки керівника АМКУ буде перша заступниця Терентьєва.

Про це йдеться у заяві АМКУ.

Від сьогодні виконувати обов'язки глави Антимонопольного комітету буде державна уповноважена Ольга Піщанська.

До призначення на посаду першого заступника голови АМКУ Піщанська працювала начальником відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів ТОВ "Метінвест", директором ТОВ "Закупівельні рішення" та комерційним директором ТОВ "СТЕМ Інжиніринг".

Крім того, з 2004 по 2015 рік працювала на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у різних структурних підрозділах.

Нагадаємо, Терентьєв був звільнений з посади глави АМКУ на засіданні парламенту 3 липня. Його звільнення підтримала мінімально необхідна кількість депутатів - 226. Голосування відбулося попри те, що Терентьєв просив відкликати заяву про свою відставку.

Звільнення Терентьєва також підтримали й в економічному комітеті Верховної Ради.

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Автор: Дмитро Левицький