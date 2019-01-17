Рада сьогодні розгляне закон про перехід громад до ПЦУ

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Нардепи сьогодні розглянуть питання паливно-енергетичного комплексу

Верховна рада на пленарному засіданні 17 січня розгляне законопроект про перехід релігійних громад до Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Крім того, нардепи розглянуть питання аграрної політики, зокрема, законопроект про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, а також зміни до деяких законодавчих актів щодо ідентифікації та реєстрації тварин.

Нардепи також планують розглянути законопроект про електронні комунікації, радіочастотний ресурс України, зміни до закону "Про ринок електричної енергії", а також до закону про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії.

Нагадаємо, напередодні в УПЦ Московського патріархату заявили, що "церковні закони" спрямовані на ліквідацію її структур.

Відзначимо, в інтерв'ю сербському виданню "Вечірні новини" президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Москва не має наміру втручатися в церковні процеси в Україні.