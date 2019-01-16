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Путін заявив, що РФ не має наміру втручатися в церковні процеси в Україні

Новини » Політика    16.01.2019 - 12:42
Путін заявив, що РФ не має наміру втручатися в церковні процеси в Україні
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін заявив, що ПЦУ "повністю підконтрольна Стамбулу"

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія не має наміру втручатися в церковні процеси в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю сербському виданню "Вечірні новини", повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

Путін заявив, що створення Православної церкви України і отримання томосу про автокефалію є "спробою легалізувати під юрисдикцією Стамбула існуючі в Україні розкольницькі громади, що є грубим порушенням православних канонів".

Путін також заявив, що нова церква "є виключно політичним, світським проектом" мета і ПЦУ - "розділити народи Росії та України", а сама ПЦУ "повністю підконтрольна Стамбулу", тоді як УПЦ МП "абсолютно незалежна у своїх діях" і "зберігає винятково канонічну єдність з Руською православною церквою".

"Зрозуміло, що Росія не має наміру втручатися в церковні процеси, тим більше на території сусідньої суверенної держави. Але ми бачимо, яку небезпеку, в тому числі і для світового православ'я, представляють подібні експерименти і грубе втручання держави у релігійну діяльність", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що після створення нової церкви в Україні може початися "кровавий" переділ власності.

Як повідомляло РБК-Україна, 6 січня поточного року Вселенський патріархат надав томос про автокефалію Православної церкви України.

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