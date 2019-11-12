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Рада сьогодні розгляне оновлення складу ради Нацбанку

Новини » Політика     12.11.2019 - 08:57
Рада сьогодні розгляне оновлення складу ради Нацбанку
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Доповідатиме голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

Верховна рада сьогодні розгляне проект постанови про зміну у складі ради Національного банку України. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Як зазначається, доповідатиме голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Раніше повідомлялось, що у Верховній раді зареєстрували проект постанови №2400 "Про зміну у складі ради Національного банку України".

РБК-Україна вчора писало, що співробітники Національного антикорупційного бюро в "Райффайзен Банк" затримали голову правління Олександра Писарука. Олександр Писарук обіймав посаду першого заступника голови Національного банку України з липня 2014 року по грудень 2015 року. До цього, з жовтня 2010 року він був регіональним керівником ING Корпоративного банкінгу в Центральній і Східній Європі (Нідерланди).

Зазначимо, рада Нацбанку на засіданні 22 жовтня 2019 року вирішила продовжити повноваження глави ради НБУ Богдана Данилишина до чергових виборів. Так, відповідно до закону України "Про Національний банк" глава ради обирається терміном на три роки, і повноваження чинного глави ради мали закінчитися 26 жовтня 2019 року.

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