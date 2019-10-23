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Рада НБУ продовжила повноваження Данилишина до чергових виборів

Новини » Економіка    23.10.2019 - 10:37
Рада НБУ продовжила повноваження Данилишина до чергових виборів
Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Данилишин очолює Раду НБУ з 2016 року

Рада Національного банку України (НБУ) на засіданні 22 жовтня 2019 року вирішила продовжити повноваження голови Ради НБУ Богдана Данилишина до чергових виборів. Про це повідомив Данилишин за підсумками засідання на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, відповідно до закону України "Про Національний банк" голова ради обирається терміном на три роки і повноваження чинного голови ради закінчуються 26 жовтня 2019 року.

"Рада НБУ прийняла рішення продовжити строк повноважень голови Ради НБУ Данилишина Б.М. до проведення чергових виборів, відповідно до закону "Про Національний банк України", - написав він.

За даними джерел РБК-Україна, виборів голови Ради НБУ на засіданні 22 жовтня не було, оскільки очікується призначення парламентом одного члена Ради НБУ замість Тимофія Милованова, який очолив Мінекономіки.

Данилишин також повідомив, що він виступив з доповіддю про роботу протягом трьох років, і навів основні тези виступу.

Він зазначив, що з моменту призначення поточного складу ради вся її діяльність була спрямована на виконання мандату НБУ, визначеного відповідно до статті 6 закону про НБУ, а саме - досягнення та підтримка цінової та фінансової стабільності в Україні.

Данилишин повідомив, що за три роки було проведено 38 засідань, під час яких рада ухвалила 176 рішень.

За напрямом монетарної політики чотири рази затверджувалися Основні засади грошово-кредитної політики на наступний рік та середньострокову перспективу (на 2017-2020 роки відповідно); дев’ять разів заслуховувалося правління з питань виконання Основних засад грошово-кредитної політики (щоквартально у 2017-2018 роках). За результатами надавалася відповідна оцінка діяльності правління та рекомендації правлінню та уряду України. Згодом було прийнято рішення розглядати ці питання двічі на рік. Тобто, в 2019 році правління звітує раді щопівроку, повідомив він.

Рада НБУ продовжила повноваження Данилишина до чергових виборів

Нагадаємо, Богдан Данилишин очолює Раду Національного банку України з 25 жовтня 2016 року.

У 2018 році голова Ради Національного банку Богдан Данилишин пропонував переглянути політику щодо впливу контролюючих органів на ціни продукти харчування, зокрема, забезпечити державний контроль за ціноутворенням на споживчому ринку України (відновлення роботи Державної цінової адміністрації).

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