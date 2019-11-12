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Рада сегодня рассмотрит обновление состава совета Нацбанка

Новости » Политика     12.11.2019 - 08:57
Рада сегодня рассмотрит обновление состава совета Нацбанка
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Докладывать будет председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Верховная рада сегодня рассмотрит проект постановления об изменении в составе совета Национального банка Украины. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Как отмечается, будет докладывать председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде зарегистрировали проект постановления №2400 "Об изменении в составе совета Национального банка Украины".

РБК-Украина вчера писало, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро в "Райффайзен Банк" задержали председателя правления Александра Писарука. Александр Писарук занимал должность первого заместителя председателя Национального банка Украины с июля 2014 года по декабрь 2015 года. До этого, с октября 2010 года он был региональным руководителем ING Корпоративного банкинга в Центральной и Восточной Европе (Нидерланды).

Отметим, совет Нацбанка на заседании 22 октября 2019 года решил продолжить полномочия главы совета НБУ Богдана Данилишина до очередных выборов. Так, согласно закону Украины "О Национальном банке" глава совета избирается сроком на три года, полномочия действующего главы совета должны были закончиться 26 октября 2019 года.

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