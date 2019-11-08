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Парламенту пропонують внести зміни до складу Ради НБУ

Новини » Політика     08.11.2019 - 14:44
Парламенту пропонують внести зміни до складу Ради НБУ
Фото: НБУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Раді зареєстрований відповідний проект постанови

У Верховній раді зареєстрували проект постанови №2400 "Про зміну у складі Ради Національного банку України". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт парламенту.

Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

"Відповідно до пункту 19 частини першої статті 85 Конституції України та статті 10 закону "Про Національний банк України" Верховна рада України постановляє призначити членом Ради Національного банку України Шапрана Віталія Сергійовича строком до 7 липня 2021 року", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Рада Нацбанку на засіданні 22 жовтня 2019 року вирішила продовжити повноваження глави Ради НБУ Богдана Данилишина до чергових виборів. Так, відповідно до закону України "Про Національний банк" глава ради обирається терміном на три роки, і повноваження чинного глави ради мали закінчитися 26 жовтня 2019 року.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада України 3 вересня звільнила Тимофія Милованова з поста заступника глави Ради Національного банку України, його звільнення підтримали 320 депутатів Ради.

Відзначимо, парламент звільнив Милованова в зв'язку з його призначенням у новий Кабінет міністрів.

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