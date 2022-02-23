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Рада сьогодні проведе ще одне позачергове засідання: що планується розглянути

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Київ, Середа 23 лютого 2022 18:01
Рада сьогодні проведе ще одне позачергове засідання: що планується розглянути Фото: Верховна Рада сьогодні ввечері проведе два позачергових засідання (Віталій Носач. РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховна рада сьогодні, 23 лютого, може провести два позачергових засідання. На другому депутати розглянуть зміни до державного бюджету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера "Слуги народу" Юлії Палійчук в Telegram.

"Сьогодні може відбутися два позачергових засідання Верховної ради. Друге стосуватиметься змін державного бюджету України", - написала Палійчук.

Нагадаємо, сьогодні о 17:30 Рада мала зібратися на позачергове засідання для розгляду законопроєкту про запровадження в Україні надзвичайного стану.

Зазначимо, 23 лютого на засіданні РНБО ухвалила рішення запровадити надзвичайний стан по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей.

Докладніше про те, які обмеження запроваджуються у разі надзвичайного стану - у матеріалі РБК-Україна.

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