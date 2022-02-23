Введення надзвичайного стану в Україні. Стало відомо, коли збереться Рада
У середу, 23 лютого, Верховна рада України збереться на позачергове засідання. Воно розпочнеться о 17:30.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера "Слуги народу" Юлії Палійчук в Telegram.
"Позачергове засідання Верховної ради відбудеться о 17:30", - написала вона.
Нагадаємо, сьогодні РНБО ухвалила рішення запровадити надзвичайний стан по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей. Тепер рішення за парламентом.
Як повідомили РБК-Україна, сьогодні Верховна рада розгляне введення надзвичайного стану в Україні під час позачергового засідання.
Крім того, оперативний штаб Києва винесе рішення щодо введенню надзвичайного стану в місті.
Детальніше про те, які обмеження вводяться в разі надзвичайного стану - в матеріалі РБК-Україна.