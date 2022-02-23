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Рада сегодня проведет еще одно внеочередное заседание: что планируется рассмотреть

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Киев, Среда 23 февраля 2022 18:01
Рада сегодня проведет еще одно внеочередное заседание: что планируется рассмотреть Фото: Верховная Рада сегодня вечером проведет два внеочередных заседания (Виталий Носач. РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховная рада сегодня, 23 февраля, может провести два внеочередных заседания. На втором депутаты рассмотрят изменения в государственный бюджет Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера "Слуги народа" Юлии Палийчук в Telegram.

"Сегодня может состояться два внеочередных заседания Верховной Рады. Второе будет касаться изменений Государственного бюджета Украины", - написала Палийчук.

Напомним, сегодня в 17:30 Рада должна была собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта о введении в Украине чрезвычайного положения.

Отметим, 23 февраля на заседании СНБО принял решение ввести чрезвычайное положение по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей.

Подробнее о том, какие ограничения вводятся в случае чрезвычайного положения - в материале РБК-Украина.

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