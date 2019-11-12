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Рада підтримала регулювання цін на ринку електроенергії

Новини » Енергетика     12.11.2019 - 12:25
Рада підтримала регулювання цін на ринку електроенергії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Регулятору дадуть право встановлювати граничні ціни

Верховна рада України підтримала в першому читанні законопроект № 2233, який передбачає можливість тимчасового регулювання цін на ринку електроенергії. Відповідне рішення підтримали 295 народних депутатів, передає кореспондент РБК-Україна.

Даний законопроект для запобігання неконтрольованого зростання цін на електроенергію пропонує до 1 липня 2023 надати право Регулятору встановлювати граничні ціни на ринку "на добу вперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку для кожної торгової зони.

Крім того, з урахуванням того, що проблемним залишається питання роботи ТЕЦ в умовах нового ринку електроенергії з початком опалювального періоду, Регулятору надається право тимчасово до 1 квітня 2020 року встановлювати тариф на відпуск електричної енергії для ТЕЦ з комбінованим виробництвом електричної і теплової енергії, у випадках передбачених рішенням Кабінету міністрів України про покладення спеціальних зобов'язань.

Також з метою подолання штучного дефіциту на ринку "на добу вперед", законопроектом Регулятору надається право приймати рішення про обов'язковість подання виробниками пропозицій (заявок) на продаж електричної енергії на ринку "на добу вперед".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кабінеті міністрів розглядають план диверсифікації джерел енергоресурсів, в рамках якого з одного джерела Україна не зможе отримати більше 30% енергетичного ресурсу (нафти, газу чи вугілля).

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