Рада схвалила регулювання цін на оптовому ринку електричної енергії

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Регулятору дадуть право встановлювати граничні ціни

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №2233, який передбачає можливість тимчасового регулювання цін на ринку електричної енергії. Його підтримали 274 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ для запобігання неконтрольованого зростання цін на електроенергію передбачає надати право регулятору встановлювати граничні ціни на ринку "на добу вперед", внутрішньодобовому ринку і балансуючому ринку для кожної торгової зони.

Суть закону

Документом, зокрема, забороняється продаж та/або постачання електроенергії, імпортованої з Російської Федерації, за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку. З метою уникнення надзвичайної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України Кабінет міністрів має право скасовувати заборону, встановлену абзацом першим цієї частини, визначивши термін поновлення дії такої заборони.

Відповідно до закону, тимчасово, до 31 грудня 2020 року, регулятор має повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного співтовариства. Регулятор також має право анулювати результати річного аукціону, на якому розподілено пропускну спроможність на 2020 рік у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного співтовариства. У такому разі здійснюється відшкодування коштів, сплачених за розподілену пропускну спроможність.

Вказано, що з дня початку функціонування ринку "на добу наперед" до 31 грудня 2019 року включно гранична нижня межа обов’язкового продажу електроенергії виробниками на ринку "на добу наперед" (крім виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії) не може бути меншою 10% їхнього місячного обсягу продажу електроенергії відповідно до правил ринку. При цьому з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2025 року включно гранична нижня межа обов’язкового місячного обсягу продажу електроенергії виробниками (крім тих, що здійснюють виробництво з альтернативних джерел енергії) та імпортерами на ринку "на добу наперед" не може бути меншою 15% їхнього місячного обсягу продажу електроенергії відповідно до правил ринку.

У випадках, встановлених правилами ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку, Регулятор має право приймати рішення про обов’язковість продажу е/е на ринку "на добу наперед" з урахуванням вимог цього закону.

Граничні ціни

У разі істотного коливання цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку та відповідно до методики, визначеної регулятором, НКРЕКП має право встановлювати граничні ціни (тимчасові мінімальні та/або максимальні цінові межі) на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку для кожної торгової зони з відповідним обґрунтуванням. Рівень граничних цін має впливати на формування вільної (ринкової) ціни у мінімальний спосіб. Доцільність встановлення і рівень граничних цін у разі їх встановлення мають переглядатися регулятором не менше одного разу на шість місяців.

Граничні ціни встановлюються регулятором після консультацій з Антимонопольним комітетом України.

Так, до 1 липня 2023 року вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва е/е з альтернативних джерел, яка надається гарантованим покупцем, визначається з урахуванням різниці між доходами та витратами, що виникла під час виконання гарантованим покупцем покладених на нього Кабміном спецобов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів (крім спеціальних обов’язків для забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії).

У законі прописано, що до 1 квітня 2020 року регулятор має право встановлювати на рівні не нижче собівартості тариф на відпуск електроенергії виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, у випадках, передбачених рішенням уряду про покладання спеціальних обов’язків за зверненням такого виробника.

Нагадаємо, глава підкомітету з питань газотранспортної галузі та політики газопостачання комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанін заявив, що законопроект про внесення змін до закону "Про ринок електроенергії" є критично важливим з огляду на сьогоднішню ситуацію з ринком в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада схвалила в першому читанні за основу законопроект №2233, який передбачає можливість тимчасового регулювання цін на ринку електроенергії. Відповідне рішення підтримали 295 нардепів.