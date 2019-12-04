В Раді пояснили важливість змін в законі про ринок електроенергії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зміни нададуть можливість НКРЕКП встановити прайс-кепи по реалізації електроенергії

Законопроект про внесення змін до закону "Про ринок електроенергії" критично важливий через сьогоднішню ситуацію з ринком в Україні. Про це повідомив голова підкомітету з питань газотранспортної галузі та політики газопостачання комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанін, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами законопроект надасть можливість Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановити прайс-кепи по реалізації е/е.

"Законопроект 2233 є важливим в тому контексті, що він надасть право регулятору - НКРЕКП, встановити так звані прайс-кепи по реалізації електроенергії. Відповідно, це означає, що регулятор матиме важелі впливу на ринок і буде мати можливість реагувати на завищені ціни на електроенергію", - пояснив Жупанін.

Нардеп наголосив, що не всі сторони є зацікавленими в ухваленні законпроекту.

"Треба розуміти, що цей законопроект пропонувався Міністерством енергетики. Він ними (міністерством - ред.) пояснювався як критичний з точки зору теперішньої ситуації на ринку електроенергії України, а ринок діє нещодавно. Ринок діє лише з 1 липня 2019 року", - додав він.

Нагадаємо, що сьгодні парламент розгляне у другому читанні закон "Про ринок електроенергії". Очікується, що доповідати по цьому закону буде голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Додамо, що закон №2233 "Про ринок електроенергії" був розглянутий комітетом Верховної ради з питань енергетики на засідання 29 листопада. А 12 листопада законопроект було прийнято за основу зі скороченням строків підготовки до другого читання.