Рада планує змінити правила гри на ринку оцінки нерухомості

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Раді поки що не можуть дійти згоди щодо реформування ринку оцінки нерухомості

Дві групи народних депутатів з фракції "Слуга народу" не можуть дійти згоди щодо реформування ринку оцінки нерухомості. Про це йдеться в статті "Переділ ринку оцінки нерухомості: хто і чому "зливає" Яценка", яка вийшла на РБК-Україна.

Як зазначається, до першої групи увійшов 31 депутат на чолі з Павлом Фроловим, до другої – 19 на чолі з Олександром Качурою. Кожна з груп зареєструвала свій законопроект: № 2047 і 2047-1 (альтернативний) відповідно. Документи передбачають діаметрально протилежні механізми регулювання ринку.

Нардепи активно дискутують через соціальні мережі і інтерент-ЗМІ. Тема оцінки нерухомості є надважливою. Адже, напередодні запровадження ринку землі, питання, хто контролюватиме цей ринок, - одне з ключових.

Першу групу, авторів законопроекту № 2047 умовно називають "оцінщиками". Основною новелою законопроекту № 2047 є вилучення електронних майданчиків з процедури реєстрації та перевірки реєстрації інформації звітів про оцінку об'єктів нерухомості та відключення їх від Єдиної бази даних звітів про оцінку (Єдиної бази звітів про оцінку), пише автор.

"Ідейними натхненниками і активними лобістами цього законопроекту є спільнота оцінщиків та активістів. Цікавий факт - обіцяне в пояснювальній записці посилення відповідальності недоброчесних оцінщиків чомусь зникло в тілі проекту закону", - йдеться у статті.

Автор статті припускає, що запланована земельна реформа ціною в десятки мільярдів доларів за такого закону може призвести до масштабних зловживань з боку оцінщиків, у яких законом навіть не прописана відповідальність.

Другу групу, авторів законопроекту № 2047-1 автор умовно називає "діджиталісти". Основною новелою законопроекту є створення дворівневої системи оцінки, в якій податкова вартість об'єкта нерухомості буде автоматично визначатися авторизованим електронним майданчиком та перевіряється в Єдиній базі даних податкової вартості. Простими словами філософію авторів документу можна сформулювати так: "немає людини – немає корупції".

"По суті № 2047-1 розвиває ідеї і технологічні рішення, на яких працюють системи "ПРОЗОРРО" і "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ". Проте, багато хто з експертів натякає на технічні труднощі в процесі розбудови дворівневої системи оцінки. Інші експерти кажуть, що неможливо буде повністю нівелювати людський фактор, адже машина, на їхню думку, не зможе ефективно визначати вартість об’єктів нерухомості під час угод між фізичними особами", - йдеться у статті.

Щоправда, у законопроектів № 2047 і №2047-1 є одна спільна риса. Обидва зливають так звані "майданчики Яценка", йдеться у статті.

"Отже, фракція "Слуга народу" дала чітко зрозуміти, що так чи інакше, стара система буде змінена. Хто ж переможе, так званий людський фактор чи "держава в смартфоні" покаже час", - резюмує автор.