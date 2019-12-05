Рада остаточно схвалила ліквідацію "майданчиків Яценка"

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламент в другому читанні схвалив ліквідацію схем при оцінці майна

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект № 2047-д, який передбачає ліквідацію скандальних так званих "майданчиків Яценка", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 338 нардепів.

Так, "майданчики Яценка" - авторизовані електронні майданчики - з'явилися у кінці 2017 року під час прийняття держбюджету на 2018 рік. Зокрема, одна з поправок до Податкового кодексу передбачала появу посередників в процесі внесення звіту про оцінку нерухомості в єдину базу.

Так, даний сервіс пересилав за гроші дані оцінювача в Єдину базу Фонду державного майна. За останніми підрахунками, з липня 2018 року до 10 жовтня 2019 року зі населення на користь майданчиків стягнули понад 700 млн гривень. Схему пов'язують з народним депутатом кількох скликань Антоном Яценком, за деякими даними, пов'язані з ним фірми заробили на ній 23 млн гривень.

Зокрема, з 1 січня 2020 року запроваджується нова значно спрощена модель оцінки об’єктів нерухомості, що дозволить проводити автоматичну оцінку в максимально короткі строки та прискорить процедуру укладення правочинів з нерухомістю. Завдяки цій системі будь-яка особа зможе отримати довідку про автоматичну оцінку об’єкта нерухомого майна і на її підставі укласти угоду щодо об’єкта нерухомості. У разі незгоди з вартістю об’єкта нерухомого майна, визначеною модулем автоматично, особа має право звернутись до суб’єкта оціночної діяльності, оцінювача і провести оцінку в загальному порядку з реєстрацією звіту в Єдиній базі даних звітів про оцінку.

У ході розгляду документу нардепи підтримали відхилену профільним комітетом правку, яка передбачає, що доступ, внесення, перевірка інформації з/до Єдиної бази здійснюється безкоштовно. Формування електронних виписок про ринкову вартість об’єкта нерухомості здійснюється безкоштовно.

Нагадаємо, 12 листопада Рада прийняла за основу законопроект № 2047-д, який передбачає ліквідацію скандальних так званих "майданчиків Яценка". За прийняття закону проголосували 378 нардепів.

Як писало РБК-Україна, в жовтні в ВР вибухнув скандал під час обговорення законопроекту, який ліквідував посередників на ринку оцінки майна. Зокрема, членів фінансового комітету від фракції "Слуга народу" звинуватили в отриманні хабарів за зрив підготовки даного законопроекту. Після цього народні депутати проходили поліграф.

Додамо, в статті "Переділ ринку оцінки нерухомості: хто і чому "зливає" Яценка" РБК-Україна писало, що дві групи народних депутатів з фракції "Слуга народу" не могли дійти згоди щодо реформування ринку оцінки нерухомості. Кожна з груп зареєструвала свій законопроект: № 2047 і 2047-1 (альтернативний) відповідно. Документи передбачають діаметрально протилежні механізми регулювання ринку.