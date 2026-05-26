Провал закона о посылках: к чему это может привести и какие сценарии есть у Украины

Провал голосования за закон о налогообложении посылок может приостановить кредиты со стороны МВФ и Евросоюза.

Верховная Рада 26 мая провалила законопроект №12360 об изменении Таможенного кодекса, которые снимали ограничения стоимости посылок для взимания НДС и таможенной пошлины. Документ даже не смогли отправить на повторное второе чтение.

Голосование провалили буквально накануне начала работы в Киеве миссии МВФ по пересмотру программы финансирования.

Фактически депутаты сделали демонстративный жест в сторону МВФ, который показывает полное неприятие налоговых изменений.

Кстати, Владимир Зеленский тоже не является сторонником введения усиления налогового давления.

На встрече с главой МВФ Кристалиной Георгиевой в январе текущего года он поднимал вопрос о смягчении условий программы МВФ в части налогового блока. Результатом стало согласие МВФ отложить условие по введению НДС для ФОПов.

Закон о посылках может получить статус prior action

Принятие закона о посылках было главным для пересмотра программы и выделении следующего кредитного транша на 686 млрд долларов.

Если оно не будет выполнено, то вероятнее всего при пересмотре меморандума получит статус prior action. То есть, обязательного условия, без которого выделение очередного транша не будет.

В правительстве предвидели, что депутаты не поддержат законопроект о налоге на посылки.

Министр финансов Сергей Марченко в конце прошлой недели сказал, что в случае провала голосования, правительство активизирует работу с депутатами и бизнесом, чтоб усилить лояльность к отмене налоговых льгот для посылок. И в конце концов добиться от депутатов принятия закона.

"Если не получится (принять закон - ред.), у нас есть много времени, чтоб сложными усилиями этот вопрос решить", - сказал он.

Сейчас Украина испытывает внешнее давление для принятия закона о посылках со стороны кредиторов. Кроме МВФ, это условие войдет и в программе макрофинансовой помощи от ЕС.

Отказаться от этого шага, или пересмотреть условие практически невозможно, заявил министр финансов.

Комментируя результаты голосования в Раде, в Минфине сообщили, что продолжат работу с народными депутатами, профильными комитетами и бизнес-сообществом "для дальнейшей проработки и реализации" принятия закона о посылках.

"Этот закон является частью программы сотрудничества с МВФ, и последовательное выполнение договоренностей позволяет нам сохранять доверие международных партнеров и обеспечивает международное финансирование", - отметили в Минфине.

Финансирование может быть приостановлено

На весь период, пока правительство будет проводить свою агитационную работу, финансирование от МВФ будет приостановлено, а от ЕС - просто не начнется.

Чтоб получить первый транш макрофинансовой поддержки от ЕС Рада должна будет ратифицировать меморандум о сотрудничестве.

Над этим документом работе еще продолжается и пока в него входят условия и по посылкам и по НДС для ФОПов.

Источники издания уже сказали, что с этими условиями шансов на ратификацию документа практически нет. А если нет ратификации то нет и кредитных денег.

Какой выход

Вариантов развития ситуации может быть два.

Первый. Правительство активизирует агитационную работу за принятие закона о посылках и добьется его поддержки от депутатов. Чем быстрее это получится, тем быстрее начнет поступать внешнее бюджетное финансирование.

Второй. Украинским переговорщикам удастся убедить экспертов МВФ в очередной раз изменить условия программы, чтоб избежать паузы в выделении средств.

Это сложная задача и по словам источников издания, надежд на то, что МВФ еще раз пойдет на уступки практически нет.