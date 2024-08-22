Рада ратифицировала Римский статут, а ГУР атаковало "Саваслейку": новости за 21 августа
Верховная Рада решила ратифицировать Римский статут. Тем временем Главное управление разведки атаковало дронами аэродром "Саваслейка", были уничтожены вражеские самолеты.
Более детально о том, что произошло в среду, 21 августа, - в материале РБК-Украина.
Верховная Рада ратифицировала Римский статут
Верховная Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда. За соответствующий законопроект №0285 проголосовал 281 народный депутат.
По словам нардепа Ярослава Железняка, в парламенте была очень трудная дискуссия во время рассмотрения. Кроме того, народным депутатам перед голосованием передали письма поддержки от Генштаба и руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.
ГУР атаковало аэродром "Саваслейка". Уничтожено 3 самолета РФ, еще 5 были повреждены, - источники
Украинские дроны-камикадзе атаковали российский аэродром "Саваслейка" 16 августа. Там были уничтожены три российских самолета, сообщили источники РБК-Украина.
Как сообщают собеседники издания, в результате атаки был уничтожен самолет МиГ-31К/И, два самолета Ил-76 и повреждены около пяти самолетов, вероятно МиГ-31К/И.
Силы обороны нанесли удар по российскому ЗРК С-300 в Ростовской области
В ночь на 21 августа подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, в координации с другими составляющими Сил обороны, осуществили удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 возле Новошахтинска в Ростовской области России, сообщил Генштаб ВСУ.
Военные рассказали, что по результатам объективного контроля были зафиксированы взрывы в целевых точках.
Рада отменила мобилизацию для братьев и сестер погибших на фронте
Верховная Рада вернула отсрочку от мобилизации для братьев и сестер украинцев, погибших на фронте или пропавших без вести.
Законопроект №11391 в целом одобрили 310 депутатов.
Россия готовит новые информационные операции против украинских беженцев в Европе, - ГУР
Россия готовит новые пропагандистские операции, направленные, в частности, против украинских беженцев в Европе, отметил представитель ГУР Вадим Скибицкий.
Цель врага состоит в том, чтобы убедить людей, которые покинули страну из-за войны, не возвращаться.
В ВСУ заявили о хороших результатах по пленным в Курской области
Украинские защитники, которые воюют в Курской области, добились хороших результатов в вопросе пополнения обменного фонда.
Как отметили в Сухопутных войсках, украинские воины продолжают выполнять боевые задачи в Курской области.
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