ua en ru
Ср, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ВСУ заявили о хороших результатах по пленным в Курской области (фото)

Среда 21 августа 2024 21:54
UA EN RU
В ВСУ заявили о хороших результатах по пленным в Курской области (фото) Фото: украинские воины взяли в плен оккупантов в Курской области (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники, которые воюют в Курской области, сегодня, 21 августа, добились хороших результатов в вопросе пополнения обменного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска Украины в Telegram.

Как отметили в Сухопутных войсках, украинские воины продолжают выполнять боевые задачи в Курской области.

Фото: российских военных взяли в плен в Курской области (t.me/landforcesofukraine)

"Есть хорошие результаты по пленным, а значит, еще больше наших ребят вскоре вернутся домой", - добавили военные.

Детально о том, сколько оккупантов удалось взять в плен, в Сухопутных войсках не рассказали. При этом было опубликовано соответствующее фото.

Что предшествовало

Напомним, с начала операции в Курской области украинские защитники взяли в плен большое количество российских оккупантов.

The Washington Post писало, что за 10 дней в одну из украинских тюрем попало более 300 российских военнопленных, которые находились в Курской области.

Также СБУ провела спецоперацию, в рамках которой за один день в плен было взято 102 российских солдата. Более детально об этом рассказали источники РБК-Украина.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, пополнение обменного фонда - одна из целей операции в Курской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Курская область Война в Украине
NEWS
ГУР атаковало аэродром "Саваслейка". Уничтожено 3 самолета РФ, еще 5 были повреждены, - источники
ГУР атаковало аэродром "Саваслейка". Уничтожено 3 самолета РФ, еще 5 были повреждены, - источники
DAILY
Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну