В ВСУ заявили о хороших результатах по пленным в Курской области (фото)
Украинские защитники, которые воюют в Курской области, сегодня, 21 августа, добились хороших результатов в вопросе пополнения обменного фонда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска Украины в Telegram.
Как отметили в Сухопутных войсках, украинские воины продолжают выполнять боевые задачи в Курской области.
Фото: российских военных взяли в плен в Курской области (t.me/landforcesofukraine)
"Есть хорошие результаты по пленным, а значит, еще больше наших ребят вскоре вернутся домой", - добавили военные.
Детально о том, сколько оккупантов удалось взять в плен, в Сухопутных войсках не рассказали. При этом было опубликовано соответствующее фото.
Что предшествовало
Напомним, с начала операции в Курской области украинские защитники взяли в плен большое количество российских оккупантов.
The Washington Post писало, что за 10 дней в одну из украинских тюрем попало более 300 российских военнопленных, которые находились в Курской области.
Также СБУ провела спецоперацию, в рамках которой за один день в плен было взято 102 российских солдата. Более детально об этом рассказали источники РБК-Украина.
Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, пополнение обменного фонда - одна из целей операции в Курской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.