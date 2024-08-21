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Рада отменила мобилизацию для братьев и сестер погибших на фронте

Украина, Среда 21 августа 2024 13:12
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Рада отменила мобилизацию для братьев и сестер погибших на фронте Фото: Рада исправила ошибку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада вернула отсрочку от мобилизации для братьев и сестер украинцев, погибших на фронте или пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект №11391 в целом одобрили 310 депутатов.

Закон возвращает отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных чьи близкие родственники, в том числе родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях во время военного положения.

Ранее в Минобороны поддержали этот проект. Суть в том, что до апреля в предыдущей редакции ст. 23 закона о мобилизации говорилось, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный)) брат или сестра погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

Однако последующими изменениями в эту статью слова "(неполнородный) брат/сестра" были изъяты.

Напомним, в мае 2024 года три четверти (77%) украинцев заявили о потере друзей в результате войны. Кроме того, 22% опрошенных сообщили, что потеряли члена семьи.

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