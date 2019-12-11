Рада розгляне закон про особливий статус Донбасу у четвер

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Увечері у вівторок закон був зареєстрований на сайті парламенту

Закон про продовження спеціального статусу Донбасу Верховна рада розгляне у четвер, 12 грудня. Про це РБК-Україна повідомила депутат від фракції "Слуна народу" Ірина Верещук.

Верещук зазначила, що у депутатів немає часу на новий закон і внесення кардинальних змін до кінця року.

"Це буде закон про особливий статус, а особливо його пролонгація. Тому що ми говоримо, що немає часу на новий закон і внесення кардинальних змін до кінця року. А з Нового року спокійно сідаємо і буде напрацьовувати або новий або внесення змін в уже існуючий",- заявила Верещук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після нормандської зустрічі заявив, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік. Український президент додав, що питання повернення Україні кордону буде обговорюватися на наступній зустрічі.

Також за словами Зеленського, безстрокове припинення вогню на Донбасі має розпочатися до кінця 2019 року.

За підсумками нормандської зустрічі президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що особливий статус Донбасу повинен бути закріплений в Конституції України.