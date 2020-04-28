У Раді названа дата проведення позачергового засідання

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Початок засідання заплановано на 13:00

Позачергове засідання Верховної ради відбудеться у четвер, 30 квітня. Про це повідомив депутат ВР від фракції "Слуга народу" Олександр Качура у своєму Telegaram-каналі.

За його словами, початок засідання запланований на 13:00.

"У зв'язку з тим що багатьом мажоритарникам потрібно встигнути повернутися до Києва, засідання призначене на четвер (30/04). Початок засідання о 13:00", - написав парламентарій.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що призначення Михайла Саакашвілі в Кабінет міністрів відсутнє на порядку денному позачергового засідання Верховної ради. Він відзначав, що проведення засідання заплановане на четвер, 30 квітня. При цьому парламентарій не виключив, що питання може бути додане до порядку з ініціативи Офісу президента.

Як писало РБК-Україна раніше, в понеділок Качура заявив, що позачергове засідання Верховної ради швидше за все відбудеться в середу, 29 квітня.

Додамо також, джерело в керівництві фракції "Слуга народу" повідомив агентству, що парламент може призначити віце-прем'єром екс-президента Грузії і колишнього главу Одеської ОДА Саакашвілі 30 квітня.