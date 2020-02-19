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У Раді не досягли згоди з опозицією щодо розгляду закону про ринок землі

Новини » Політика     19.02.2020 - 14:48
У Раді не досягли згоди з опозицією щодо розгляду закону про ринок землі
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

В "Слузі народу" тривають перемовини з депутатами з ОПЗЖ щодо зняття частини поправок

Фракція "Слуга народу" поки не досягла згоди з опозицією щодо пришвидшення розгляду законопроекту "Про обіг землі". Про це заявив перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в "Слузі народу" постійно тривають перемовини з депутатами з ОПЗЖ щодо зняття частини поправок.

"Ми можемо тільки закликати до сумління колег по парламенту. Ми це робимо постійно. Постійно говоримо, вчора говорили, сьогодні говорили. Переконуємо, просимо, благаємо", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, Верховна рада України станом на середу, 19 лютого, розглянула 649 правок до другого читання законопроекту про ринок землі.

РБК-Україна писало, що у фракції розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань ВР для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі. Разом з тим Арахамія допускає, що таке рішення може викликати нову серію маніпуляцій по закону.

Додамо, за законопроект про відкриття ринку землі в Верховній раді достатньо голосів, запевняє глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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