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Рада розглянула менше 20 правок по земреформі й пішла на перерву

Новини » Політика     06.02.2020 - 14:34
Рада розглянула менше 20 правок по земреформі й пішла на перерву
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи продовжать розгляд законопроекту в другому читанні о 16:00

Верховна рада України розглянула менше 20 правок до законопроекту про ринок землі і пішла на перерву до 16:00, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, в ході ранкового пленарного засідання парламентарії розглянули лише 15 поправок з 4 тисяч.

Нагадаємо, у фракції "Слуга народу" допускають, що розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу парламенту на пару місяців. Так, глава фракції Давид Арахамія підкреслив, що фракція ОПЗЖ не відкликала свої правки, хоча раніше про таку можливість повідомляли джерела РБК-Україна.

Так, Верховна рада України в четвер, 6 лютого, увійшла в розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні. При цьому деякі депутати блокують президію Верховної ради.

Раніше РБК-Україна писало, що під час ранкового засідання фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з питанням про можливість проголосувати законопроект "Про обіг землі" в другому читанні за два дні.

Додамо також, парламентарії продовжили роботу ВР у четвер до 19:30. За продовження проголосували 226 нардепів. Спочатку пропонувалося продовжити засідання до 20:00.

Розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу Ради, - Арахамія Зеленський просив нардепів ухвалити закон про ринок землі за два дні
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