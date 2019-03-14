Рада розглянула майже чверть правок до "мовного закону"

Фото: Ірина Геращенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи розглянули 489 правок до "мовного закону" у другому читанні

Верховна рада України у четвер, 14 березня, розглянула майже чверть правок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної. Про це оголосила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, всього в законі 2082 правки. У четвер нардепи пройшли 489 правок.

"Ми з вами зупинилися на 490-й поправці. Саме з неї ми розпочнемо розгляд далі наш за цим законом", - зазначила Геращенко.

Підкреслимо, в ході розгляду ряд врахованих і редакційно врахованих у законопроекті правок ставили на підтвердження. Їх підтримували менше 100 нардепів при 226 мінімально необхідних, на увазі цього дані норми були вилучені з тіла закону.

Серед таких правок - норма, якою пропонувалося визначити, що мовою засідань, заходів, зустрічей і робочого спілкування в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування в Україні, державних і комунальних установах та організаціях є держмова. Також вилучили норму щодо того, що робочою мовою у закордонних дипломатичних установах України та інших держпредставництвах за кордоном є українська мова.

Крім того, нардепи не підтримали норму, яка передбачала, що мовою праці в Україні є українська мова. Пропонувалося передбачити, що ніхто не може бути змушений використовувати під час перебування на роботі та виконання обов’язків за трудовим договором іншу мову, ніж українська, крім випадків:

обслуговування споживачів та інших клієнтів, які є іноземцями;

створення текстів юридичних, технічних, інформаційно-рекламних та інших повідомлень і документів, адресатами яких є іноземні громадяни та юридичні особи та органи і посадові особи іноземних держав і міжнародних організацій.

Крім того, цією нормою передбачалося, що у випадку, якщо частина працівників зареєстрованого в Україні підприємства, установи, організації не володіє українською мовою, обов’язок забезпечення перекладу при їхньому робочому спілкуванні з іншими працівниками покладається на власника.

Нагадаємо, сьогодні парламентарі продовжили розгляд поправок до другого читання "мовного закону".

Як писало РБК-Україна, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко", народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що ВР може не встигнути завершити розгляд всіх поправок до "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" на наступному сесійному тижні. На його думку, документ можуть прийняти вже після виборів президента.

У середу, 13 березня, нардепи розглянули 13% правок до "мовного закону".