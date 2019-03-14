Рада продовжила розгляд правок до "мовного закону"

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У середу нардепи розглянули 13% правок до "мовного закону"

Верховна рада України в четвер, 14 березня, продовжила розгляд правок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної, передає кореспондент РБК-Україна.

До закону до другого читання подані 2082 правки. У середу депутати розглянули 271 правку.

Нагадаємо, Рада в середу, 13 березня, розглянула 13% правок до "мовного закону".

Варто відзначити, в ході розгляду ряд врахованих і редакційно врахованих у законопроекті правок ставили на підтвердження. Їх підтримували менше 100 нардепів при 226 мінімально необхідних, таким чином ці норми були вилучені з тіла закону.

Зокрема, нардепи не підтримали норму, згідно з якою пропонувалося виключити депутатів Верховної ради з переліку осіб, від яких вимагається вільне володіння українською мовою. При цьому глава профільного комітету Микола Княжицький пояснював, що Конституція України не передбачає таку вимогу до нардепів, і якщо включити таку вимогу в "мовний закон", згодом Конституційний суд України може визнати документ таким, що не відповідає Основному закону.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада у вівторок розглянула майже 6% правок до "мовного закону".

Відзначимо, у вівторок комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала Раду перенести прийняття "мовного закону" на період після президентських виборів.

Так, нардепи 12 березня почали розгляд поправок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д. При цьому парламент формально перейшов до розгляду "мовного закону" у другому читанні 28 лютого.