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У БПП допускають прийняття "мовного закону" вже після виборів

Новини » Політика    14.03.2019 - 11:18
У БПП допускають прийняття "мовного закону" вже після виборів
Фото: Олексій Гончаренко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Так, нардепи можуть проголосувати закон вже у квітні

Верховна рада може не встигнути завершити розгляд усіх поправок до "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" наступного сесійного тижня. Про це заявив заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка", народний депутат Олексій Гончаренко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, нардепи можуть проголосувати закон у другому читанні вже у квітні.

"Ніхто не знає, яким темпом ми будемо йти (по поправкам, - ред.) далі. Але 2100 поправок це реально дуже багато. Я не буду говорити точно дату "4 червня", але мій прогноз у тому, що це точно не наступний тиждень. А далі між першим та другим туром у нас є тільки один сесійний тиждень - у квітні. Можливо тоді, а можливо вже після другого туру", - повідомив Гончаренко.

Нагадаємо, парламент 14 березня продовжив розгляд правок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної.

Як писало РБК-Україна раніше, в середу, 13 березня, нардепи розглянули 13% правок до "мовного закону".

Варто відзначити, в ході розгляду ряд врахованих і редакційно врахованих у законопроекті правок ставили на підтвердження. Їх підтримували менше 100 нардепів при 226 мінімально необхідних, таким чином ці норми були вилучені з тіла закону.

Підкреслимо, глава комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький заявив, що велика кількість непроголосованих поправок до "мовного закону" не зможе розбалансувати законопроект. Він підкреслив, що станом на зараз суть закону зберігається.

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