Рада розглянула понад 10% правок до "мовного закону"

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Вчора парламент розглянув майже 6% правок до "мовного закону"

Верховна рада України в середу, 13 березня, розглянула 13% правок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної. Про це оголосила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, усього в законі 2082 правки. У середу депутати ВР розглянули 271 правку.

"Ми з вами сьогодні розглянули ряд поправок до законопроекту і зупинилися з вами на 272 поправці", - зазначила Геращенко.

Варто відзначити, в ході розгляду ряд врахованих і редакційно врахованих у законопроекті правок ставили на підтвердження. Їх підтримували менше 100 нардепів при 226 мінімально необхідних, таким чином ці норми були вилучені з тіла закону.

Серед таких правок була норма про те, що держава забезпечує кожному громадянинові України можливості для оволодіння державною мовою на рівні вимог стандартів освіти через систему дошкільної, загальної шкільної та вищої освіти, а також через підтримку неформальної та інформальної освіти, спрямованої на вивчення і поліпшення рівня володіння громадянами державною мовою.

Також нардепи не підтримали норму, згідно з якою пропонувалося виключити депутатів Верховної ради з переліку осіб, від яких вимагається вільне володіння українською мовою. При цьому глава профільного комітету Микола Княжицький пояснював, що Конституція України не передбачає таку вимогу до нардепів, і якщо включити таку вимогу в "мовний закон", згодом Конституційний суд України може визнати документ таким, що не відповідає Основному закону.

Нагадаємо, парламент у середу, 13 березня, продовжив розгляд правок до "мовного закону".

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада у вівторок розглянула майже 6% правок до "мовного закону".

Відзначимо, у вівторок комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала Раду перенести прийняття "мовного закону" на період після президентських виборів.

Так, нардепи 12 березня почали розгляд поправок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д. У проект до другого читання представлені 2082 правки. При цьому парламент формально перейшов до розгляду "мовного закону" у другому читанні 28 лютого.