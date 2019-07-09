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Рада розглянула 4 тисячі поправок до нового виборчого кодексу

Новини » Вибори 2019    09.07.2019 - 13:43
Рада розглянула 4 тисячі поправок до нового виборчого кодексу
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламентарі розглянули майже 88% правок до документу

Верховна рада України напередодні позачергових парламентських виборів розглянула чотири тисячі поправок до нового виборчого кодексу за відкритими списками. Про це повідомила віце-спікер ВР Оксана Сироїд, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи розглянули майже 88% усіх поправок. Усього до виборчого кодексу подано 4568 поправок до другого читання.

"Поправка 4-тисячна", - зазначила Сироїд.

Нагадаємо, раніше глава Верховної ради Андрій Парубій заявив, що парламент встигає пройти всі поправки до нового виборчого кодексу за відкритими списками за два дні. За його словами, розгляд поправок завершиться у середу.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Ради прогнозує, що за виборчий кодекс за відкритими списками проголосують 240 народних депутатів. Він зазначав, що кожному депутату будуть телефонувати і особисто запрошувати на голосування за документ.

Раніше агентство також писало, що Верховна рада України розглянула майже 80% поправок до нового виборчого кодексу з відкритими списками. Так, нардепи пройшли 3640 поправок.

Підкреслимо, фінальне голосування за документ має відбутися напередодні позачергових виборів до Верховної ради в пленарний четвер, 11 липня.

Рада встигне пройти всі поправки до нового виборчого кодексу Парубій дав прогноз на голосування за Виборчий кодекс
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