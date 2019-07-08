Рада встигне пройти всі поправки до нового виборчого кодексу

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Парубія, розгляд правок завершиться у середу

Верховна рада встигає пройти всі поправки до нового виборчого кодексу за відкритими списками за два дні. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, розгляд правок завершиться у середу.

"Ми встигаємо пройти за середу та вівторок усі правки, які залишились. У середу ми завершимо розгляд правок і я ініціюватиму засідання комітету для аналізу нашого обговорення і винесення в зал вже узгодженого проекту виборчого кодексу", - заявив Парубій.

Він також зазначив, що у понеділок відбудеться презентація виборчого кодексу.

Нагадаємо, глава ВР Андрій Парубій прогнозує, що за виборчий кодекс за відкритими списками проголосують 240 народних депутатів. Він зазначав, що кожному депутату будуть телефонувати й особисто запрошувати на голосування за виборчий кодекс.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада України розглянула майже 80% поправок до нового виборчого кодексу з відкритими списками. Так, нардепи розглянули 3640 поправок. Усього ж в проект виборчого кодексу подано 4568 поправок до другого читання.

Підкреслимо, фінальне голосування за документ має відбутися напередодні позачергових виборів до Верховної ради в пленарний четвер, 11 липня.